موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 24-9-2021..مصر تطرح 3 مليارات سندات دولارية

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 24-9-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، إصدار العدد الرابع عشر من تقرير مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021، الذي يهدف إلى ترتيب اقتصاديات العالم، وفقًا لقدراتها الابتكارية؛ حيث احتلت مصر المركز 94 بين 123 دولة مقارنة بالمركز 96 بين 131 دولة في العام الماضى.

مصر تطرح سندات دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال للمستثمرين الأجانب نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و 750 مليون دولار على التوالي. نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و 750 مليون دولار على التوالي.

وشهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020، كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعليمات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح.



مصر تتقدم مركزين في مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021 أصدر العدد الرابع عشر من تقرير مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021، الذي يهدف إلى ترتيب اقتصاديات العالم، وفقًا لقدراتها الابتكارية؛ حيث احتلت مصر المركز 94 بين 123 دولة مقارنة بالمركز 96 بين 131 دولة في العام الماضى. أصدر العدد الرابع عشر من تقرير مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021، الذي يهدف إلى ترتيب اقتصاديات العالم، وفقًا لقدراتها الابتكارية؛ حيث احتلت مصر المركز 94 بين 123 دولة مقارنة بالمركز 96 بين 131 دولة في العام الماضى.

وصدر التقرير بعنوان "تتبع الابتكار أثناء أزمة جائحة كورونا"، ويعد هذا المؤشر أداة رئيسية يعتمد عليها صانعو السياسات للوقوف على حالة الابتكار في دولهم والتعرف على آخر المستجدات العالمية في هذا المجال وأكثر الدول تقدمًا في الابتكار، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ارتفاع توصيل الغاز لـ7 ملايين منزل خلال 3 سنوات..وتوصيل 4 ملايين لحياة كريمة أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الطفرة التى حدثت فى مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة فى النتائج والأداء وهو ما جعل مصر محل اهتمام كبير فى نشاط الغاز وفى صناعة الطاقة بصفة عامة، وأن وزارة البترول تتطلع إلى المزيد من النجاحات فى صناعة الغاز الطبيعى التى شهدت تحولات وإنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأنها سعياً لتحقيق ذلك تنفذ برامج عمل طموحة فى كافة مجالات صناعة الغاز تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية وخدمات المواطنين. أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الطفرة التى حدثت فى مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة فى النتائج والأداء وهو ما جعل مصر محل اهتمام كبير فى نشاط الغاز وفى صناعة الطاقة بصفة عامة، وأن وزارة البترول تتطلع إلى المزيد من النجاحات فى صناعة الغاز الطبيعى التى شهدت تحولات وإنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأنها سعياً لتحقيق ذلك تنفذ برامج عمل طموحة فى كافة مجالات صناعة الغاز تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية وخدمات المواطنين.

ولفتت إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الماضى ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة إلى 12.3 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية المقرر خدمتها بالغاز الطبيعى خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والمقدرة بـ 4 مليون وحدة سكنية وكذلك استمرار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى بمعدلاته الحالية سيضيفان 7 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى كوقود.

رئيس المنطقة الاقتصادية: 25% زيادة فى معدل حركة تداول الحاويات بميناء السخنة أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق ميناء السخنة زيادة في معدل تداول الواردات من الحاويات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2021 بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما حقق الميناء زيادة بنسبة 23% عن العام السابق فيما يتعلق بحجم الصادرات من الحاويات، وشهد الميناء زيادة بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام السابق لإجمالي حركة التداول داخل الميناء. أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق ميناء السخنة زيادة في معدل تداول الواردات من الحاويات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2021 بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما حقق الميناء زيادة بنسبة 23% عن العام السابق فيما يتعلق بحجم الصادرات من الحاويات، وشهد الميناء زيادة بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام السابق لإجمالي حركة التداول داخل الميناء.

وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي، إن إدارة الميناء عملت على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء أزمة تكدس الساحات بالحاويات والعمل على وجود مواقع إضافية لاستقبال الحاويات بهذا الكم الإضافي، والذي كان نتيجة استقبال الميناء لكثير من الخطوط الملاحية العالمية من شرق آسيا والتي فضلت التواجد بميناء السخنة كوجهتها الواعدة مقارنة بمثيلتها المطلة على البحر الأحمر.