اليوم السابع
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مصر تتقدم مركزين في مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 03:38 م
مصر تتقدم مركزين في مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021 وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر العدد الرابع عشر من تقرير مؤشر الإبداع العالمي لعام 2021، الذي يهدف إلى ترتيب اقتصاديات العالم، وفقًا لقدراتها الابتكارية؛ حيث احتلت مصر المركز 94 بين 132 دولة مقارنة بالمركز 96 بين 131 دولة في العام الماضى.
 
وصدر التقرير بعنوان "تتبع الابتكار أثناء أزمة جائحة كورونا"، ويعد هذا المؤشر أداة رئيسية يعتمد عليها صانعو السياسات للوقوف على حالة الابتكار في دولهم والتعرف على آخر المستجدات العالمية في هذا المجال وأكثر الدول تقدمًا في الابتكار، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وجاءت مصر في المركز 92 في المرتكز الرئيسى الخاص بالبنية التحتية مقارنة بالمركز 99 في العام الماضي، وحلت مصر في المركز 92 في المرتكز الفرعي الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بالمركز 96 عام 2020؛ ويرجع هذا التقدم إلى ارتفاع قيمة مؤشر الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي اعتبره التقرير من نقاط القوة لدى مصر في هذا العام، وجاءت بالمركز 78 مقارنة بالمركز 81 في العام الماضى.
 
وارتفع مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وجاءت مصر هذا العام في المركز 95 مقارنة بالمركز 100 في العام الماضى، كما حققت مصر المركز 94 هذا العام في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الانترنت مقارنة بالمركز 102 في العام الماضى، واحتلت المركز 99 في مؤشر المشاركة الالكترونية مقارنة بالمركز 101 في 2020.

مؤشر الابداع العالمي

وزارة الاتصالات

الاتصالات

جائحة كورونا

ابتكار

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