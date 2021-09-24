مستشفى بنى سويف التخصصى يعرض بثا مباشرا بقاعات التدريب للتدخل الجراحى.. صور

بنى سويف ـ هانى فتحى

عقدت مستشفى بنى سويف التخصصى، ورشة عمل بعنوان الحلول الجراحية الحديثة للتعامل مع حالات الخصية المعلقة فى الأطفال، تم خلالها عمل بث حى مباشر للتدخل الجراحى على شاشات العرض بقاعة التدريب للعمليات الجارى إجراؤها.

وأعلن دكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، أنه فى إطار تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتحت رعاية الدكتورة مها محمد إبراهيم رئيسة امانة المراكز الطبية المتخصصة تم ورشة عمل بعنوان الحلول الجراحية الحديثة للتعامل مع حالات الخصية المعلقة فى الأطفال.

وأكد مدير المستشفى، فى بيان له، عقد الورشة على مدار يومين بالمستشفى تحت إشرافه وتحت إدارة الدكتور أحمد بدوى جنيدى استشارى جراحة الأطفال بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه تم فى اليوم الأول تقديم محاضرات نظرية لعرض موضوع الخصية المعلقة مع عرض فيديوهات جراحية لشرح الطرق الجراحية والمتبعة فى العلاج مع عمل جلسة اكلينيكية لفحص المرضى ومتابعة الحلول الجراحية المحتملة.

وتابع مدير المستشفى فى اليوم الثاني، أنه تم مناظرة وإجراء العمليات الجراحية فى غرفة العمليات لعدد 5 حالات، مشيرا لأول مرة فى المستشفى تم عمل بث حى مباشر للتدخل الجراحى على شاشات العرض بقاعة التدريب للعمليات الجارى إجراؤها.

وقال الدكتور أحمد بدوى جنيدى استشارى جراحة الأطفال والمنسق العام لورشة العمل، إنه تم اليوم إجراء عدد 5 حالات تنوعت بين المتوسطة والمعقدة وذات الطابع الخاص، وكذلك بالتدخل الجراحى المباشر او عن طريق المنظار الجراحي، وحضر الورشة على مدار اليومين أكثر من 25 طبيبا، موضحًا أن قسم جراحة الأطفال أجرى أكثر من 100 حالة خلال 6 أشهر الماضية، مما يمثل طفرة فى أداء العمل بالقسم وتشغيل عيادة جراحة الأطفال بالمستشفى، والتى تستقبل أكثر من 30 حالة فى المرة الواحدة وتمنى تكرار ورشة العمل مرة شهريا لتحقيق الاستفادة المثلى لكل متدربى برنامج الزمالة المصرية بالمحافظة.

ووجه دكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى الشكر للقائمين على انجاح ورشة العمل متمثلًا فى مدير الورشة وباقى أعضاء الفريق المعاون لورشه العمل الأطباء "هيثم الشريف، أحمد الدرباش، شيماء صبحي، أحمد عادل" متدربى زمالة الجراحة بالمستشفى.



جانب من الدورة



حانب من ورشة العمل



دورة تدريبية لاطباء مستشفى بنى سويف