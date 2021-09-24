اليوم السابع
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غدًا.. بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالعبور بديل الباعة الجائلين بالمدينة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 11:04 ص
غدًا.. بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالعبور بديل الباعة الجائلين بالمدينة أسواق الخير
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور، بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالحي الثاني خلف المرور، اعتبارًا من غد السبت الموافق 25 سبتمبر، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدينة، وللقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.
 
وقال "الغيطي"، في بيان صحفي،، إن السوق تعد بديلا للباعة الجائلين لتوفير أماكن بيع مناسبة، وسيتواجد بها كافة مستلزمات المواطنين اليومية من أسماك ودواجن ولحوم وخضراوات وفاكهة وعطارة، وغير ذلك، مضيفًا أنه تم تعديل خطوط المواصلات الحالية بالمدينة للمرور على السوق الجديدة، تيسيرا على  السكان ومرتادي السوق.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

اسواق الخير

الباعه الجائلين

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