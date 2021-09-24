عودة الهدوء لقرية سلوا بأسوان بعد إطلاق النار العشوائى بحفل زفاف.. صور

أسوان _ صلاح المسن

عاد الهدوء لقرية سلوا بحري، بمركز كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، بعد ساعات قليلة من نشوب مشاجرة استخدم فيها السلاح الناري.



وأجري "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل القرية رصد خلاله عودة الهدوء، وسيطرة قوات الأمن بأسوان، على المشاجرة.

وكان حاول أحد الشباب إفساد حفل زفاف بقرية سلوا بحرى، بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، عن طريق إطلاق أعيرة نارية فى الهواء مساء الخميس، وتم القبض على مجموعة من المتورطين فى الواقعة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين حاولا فيها استخدام الأسلحة النارية، وعلى الفور وجه مدير أمن أسوان بتدخل القوات، والتى سيطرت على الموقف دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.



هدوء بقرية سلوا بأسوان بعد حادث إطلاق النار العشوائى





هدوء بقرية سلوا بأسوان بعد حادث إطلاق النار العشوائى

