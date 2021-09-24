عودة الأنشطة الثقافية فى تونس بدءاً من الأحد المقبل

إيمان حنا

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية بتونس، عودة الأنشطة بجميع الفضاءات الثقافية المغلقة والمفتوحة بداية من الأحد المقبل، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه سيتم السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد – 19 بالحضور أو المشاركة فى جميع التظاهرات والأنشطة الثقافية مع الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح، وقد تم تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50% بالنسبة لجميع الفضاءات الثقافية المغلقة والمفتوحة مع ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية، تطبيق البروتوكولات الصحية المصادق عليها، التباعد الجسدى مترا واحدا على الأقل، إجبارية ارتداء الكمامة بفضاءات العروض الثقافية المغلقة والمفتوحة.

وإجبارية الاستظهار بما يفيد تلقى التلقيح بالنسبة للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة فى التظاهرات والأنشطة الثقافية، إحكام مراقبة ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية من قبل الهياكل التنظيمية المركزية والجهوية واتخاذ الإجراءات الوقائية الفردية والجماعية