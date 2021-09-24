طفرة فى المدارس الرسمية وتدريب كوادر تعليمية بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد محمد العلاقمي، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة واللغات بشمال سيناء، أن المحافظة تشهد طفرة فى المدارس الرسمية واللغات، لافتا إلى أن شمال سيناء تحتاج خلال المراحل الزمنية القادمة لكوادر مؤهلة، ومن المقرر أن تعقد بروتوكولات تعاون أخرى مع الجامعة لتدريب أعداد أخرى من المعلمين واستفاد من التدريب نحو 105 معلمين من المدارس الرسمية واللغات.

وأضاف "العلاقمى" فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه ارتفع عدد الطلبة الدارسين فى مدارس محافظة شمال سيناء الرسمية واللغات ليصل 3323 طالبا وطالبة بمختلف أنحاء المحافظة.

وتابع مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة واللغات بشمال سيناء، أن من بين الدارسين بهذه المدارس 1154 طالبا بمرحلة رياض الأطفال، لافتا إلى أن عدد مدارس اللغات 8 مدارس، وأن أحدث مدارس دخلت الخدمة هى مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية.

وأشار إلى أنه تم استلام مبنى جديد لمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود الزملوط وتوسعة داخل مدرسة 25 يناير بإنشاء مبنى جديد ورفع كفاءة المدرسة لتصل لعدد 24 قاعة إضافية، والبدء في إنشاء مدرسة المجاهد محمد إبراهيم الغول، كما أنه يوجد بشمال سيناء مدرستان متميزتان.

وأوضح محمد العلاقمي، أنه تم تدريب عدد من معلمى مدارس اللغات على رفع الكفاءة المهنية فى مجال التدريس بكلية التربية بجامعة العريش، متابعا أن هذا البرنامج التدريبى هو نتاج توجهات وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بشمال سيناء بتطوير مدارس المحافظة الحكومية والرسمية واللغات والذى يكون أهم جانب فيه "المعلم".