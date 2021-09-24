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صوت ذهبى.. محمود مبيض محارة يبدع فى تلاوة القرآن الكريم "فيديو"

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 03:00 ص
صوت ذهبى.. محمود مبيض محارة يبدع فى تلاوة القرآن الكريم "فيديو" محمود إسماعيل
المنيا -حسن عبد الغفار

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محمود إسماعيل، شاب من مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وهبة الله صوتا مميزا فى تلاوة القرآن الكريم، فقد بدأت رحلته مع حفظ كتاب الله من عمر 4 سنوات، وتم حفظه بعمر 12 عاما.

 

يروى محمود لتليفزيون اليوم السابع، قصة حبه للقرآن الكريم، وعمله فى مبيض المحارة حيث قال: إنه بدأ فى حفظ القرآن وكان يبلغ من العمر 4 سنوات، عندما حفظ أول أية فى القرآن وبدأت الخطوة تلو الأخرى حتى حفظ القرآن الكريم كاملا، وخلال دراسته كان يداوم على المراجعة بعد أن حفظه فى عمر 12 سنة.

وأضاف أن انتشار الكتاتيب فى قرية صندفا التابعة لمركز بنى مزار ساهم فى إتقان الحفظ، وأيضا دور الأسرة والمتابعة، وتخرجت من المعهد الفنى الصحى، وقررت العمل فتعلمت مهنة المحارة، وأصبحت متميزا فيها حتى عرفنى الناس، وأثناء العمل أحب أن أتلو القرآن كنوع من المراجعة على الحفظ.

وأكد أنه حافظ القرآن عليه مداومة المراجعة حتى لا ينساه، ويتطلب أن تراجع ما حفظت بشكل مستمر.

 


بنى مزار

الكتاتيب

اخبار المنيا

محافظة المنيا

حفظة القرآن

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