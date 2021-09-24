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سعر اليورو اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 12:35 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 اليورو
كتب: سماح حمدى

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استقر سعر اليورو ، اليوم الجمعة الموافق 24-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة، ليسجل فى البنك الأهلى المصري ثباتا عند سعر 18.27جنيه للشراء، و18.43 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.36جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.36 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.27 جنيه للشراء.
 
18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.27 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.26 جنيه للشراء.
 
18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.29 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.37 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

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