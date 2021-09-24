سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 24-9-2021 بالبنوك

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى ثباتًا عند سعر 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.97 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.97 جنيه للشراء.

52.40 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.33 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس 52.00 جنيه للشراء. 52.00 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.37 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.31 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.