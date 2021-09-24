رفع 125 حالة إشغال طريق بشوارع مدينة بنى سويف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

بنى سويف - هانى فتحى

قاد هانى الجويلى، رئيس مدينة بنى سويف، اليوم الجمعة، حملة مكبرة للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة وفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية وللقضاء على كافة إشغالات الطريق والتعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهى والأسواق العشوائية وبروز المحال التجارية.

تمكنت الحملة من رفع 125 حالة إشغال بشوارع المدينة، وذلك لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات ووصولا إلى مظهر حضارى لائق لشوارع المدينة.

من ناحية أخرى، تابع المحاسب هانى الجويلى، رئيس مركز ومدينة بنى سويف تنفيذ إزالة تعدى بالبناء فى المهد على مساحة فدان أملاك دولة بقرية سنور حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والأدوات وجارى استكمال التنفيذ بعمال هدم لوعورة التربة فى الموقع، كما تم متابعة إزالة لحالة تعدى على حرم السكة الحديد القديمة بقرية بليفيا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.