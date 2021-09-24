رئيس مدينة إخميم بسوهاج: جار تنفيذ مشروع الصرف بقرية الكولا ضمن "حياة كريمة"

كتبت: شيماء حمدى- سوهاج - محمود مقبول

قال المحاسب حسين حبارير، رئيس مدينة إخميم فى سوهاج، إن المياه الجوفية التى ظهرت فى عدد من المنازل بسبب البيارات التى يتم حفرها داخل البيوت، وبسبب مياه الرى الناجمة من الأراضى الزراعية القريبة من المنازل.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم عرض المشكلة على محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى، كلف بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى القرية ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، بتكلفة 60 مليون جنيه، لافتا إلى أن القرية مدرجة ضمن مشروع الصرف الصحى.

كان قد أرسل القارئ أحمد محمود علي عبد الهادى من سوهاج، مركز أخميم قرية الكولا، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب غرق عدد من المنازل بمياه الصرف الصحى فى البيوت.