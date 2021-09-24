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جامعة عين شمس تستقبل الطلاب المتقدمين للإقامة بالمدن الجامعية للتطعيم بلقاح كورونا

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 12:43 م
جامعة عين شمس تستقبل الطلاب المتقدمين للإقامة بالمدن الجامعية للتطعيم بلقاح كورونا جامعة عين شمس
كتب ــ محمود راغب

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استقبلت صباح اليوم جامعة عين شمس الطلاب المتقدمين على موقع الزهراء الإلكتروني للإقامة بالمدن الجامعية التابعة لجامعة عين شمس، وذلك لتطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد – 19 .
 
وتم استقبال الطلاب بالمركز الطبي بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية وتوفير نقطتين للتطعيم إحداهما للطالبات والأخرى للطلاب، كما تم تخصيص أماكن انتظارفي الهواء الطلق لأولياء أمور الطلاب.
 
ووطعم فريق طبي من المستشفيات الجامعية بإشراف الدكتورة  سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى - الطلاب والاطمئنان على سلامتهم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.
 
ومن المقرر أن تستمر المدينة الجامعية في استقبال الطلاب لتطعيمهم تباعاً تحت إشراف محمد الخطيب أمين عام الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب و إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجامعة بضرورة الإنتهاء من تطعيم كل منسوبي جامعة عين شمس قبل بدء العام الجامعي الجديد في أوائل أكتوبر المقبل.

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كورونا

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