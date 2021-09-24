اليوم السابع
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اعرف البرامج التخصصية المميزة بنظام الساعات المعتمدة بـ"حاسبات" عين شمس

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 07:00 ص
اعرف البرامج التخصصية المميزة بنظام الساعات المعتمدة بـ"حاسبات" عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن 6 برامح دراسية مميزة بنظام الساعات المعتمدة تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها في مجالات علوم ومعلومات الحاسبات.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل البرامج الدراسية المميزة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية ، كما يلى : 
 
1- تقنية المعلومات الحيوية   Bioinformatics Technology
2- هندسة البرمجيات     Software Engineering
3- الذكاء الاصطناعى   Artificial Intelligent
4- الامن السيبراني   Cyber Security
5- الوسائط الرقمية المتعددة    Digital Multimedia
6- حوسبة الروبوتات   Robotics Computing
 
تهدف البرامج إلي إعداد خريجين متخصصين ماهرين في المجالات المختلفة المتعددة لعلوم الحاسب، لديهم قدرة عالية على تطوير برامج ذكية حديثة للاستخدامات والتطبيقات المختلفة. سوف تتيح البرامج المختلفة دراسة لغات البرمجة المختلفة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والرؤية بالحاسب وقواعد البيانات والحوسبة السحابية والحوسبة المتنقلة والنظم المدمجة وأمن الشبكات وعلوم الروبوتات وعلوم البيانات الضخمة وتحليل الصور المختلفة وصور الاشعة الطبية وصور الأقمار الصناعية.
 
والبرامج تمنح الدرجة المزدوجة من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة  UELفي برامج الكلية المميزة  كأولي الدرجات الأجنبية الممنوحة في قطاع الحاسبات والمعلومات علي مستوي الجامعات المصرية.
 
والبرامج المختلفة تؤهل الطلاب للعمل في شركات برمجيات محلية وإقليمية ودولية في مجالات مختلفة. 

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