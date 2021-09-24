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تفاصيل اجتماع حكومى لمناقشة تطوير كورنيش مدينة رأس البر

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 09:43 ص
تفاصيل اجتماع حكومى لمناقشة تطوير كورنيش مدينة رأس البر رأس البر
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لبحث مقترحات تطوير بعض المناطق بمدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
 
وأوضح وزير الإسكان، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مقترحات التطوير، التى تم إعدادها بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتشمل، تطوير منطقة كازينوهات الجربى، والتى تقع جنوب رأس البر، وتعد حالياً المدخل الرئيسي للمدينة، وكذا منطقة كورنيش مدينة رأس البر، وغيرها من المناطق بالمدينة.
 
وأكدت محافظ دمياط، أن مشروعات التطوير المقترح تنفيذها ببعض المناطق بمدينة رأس البر، وفى مقدمتها تطوير كورنيش المدينة المطل على نهر النيل، تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للزائرين والمصطافين، والارتقاء بمستوى المدينة للشكل اللائق بها كمدينة سياحية، تتمتع بإطلالة على نهر النيل، والبحر المتوسط، وبها يلتقيان في منطقة اللسان.
 
 

وزاره الاسكان

تطوير راس البر

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مدينه راس البر

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