إنقاذ 40 حالة من الغرق وتسليم 377 طفلا تائها إلى ذويهم برأس البر

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجراءات التى نفذتها الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء وليد المعداوى لتوفير كافة الخدمات بالشواطئ، والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وفى هذا السياق، كثفت إدارة الشاطئ وفرق الإنقاذ جهودهم منذ الساعات الأولى من الصباح حتى غروب الشمس، فضلاً عن تواجد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف والمعدات البحرية، حيث تم خلال اليوم الجمعة إنقاذ 40 حالة من الغرق وتسليم 377 طفلا تائها إلى ذويهم.