تشغيل 7 مراكز جديدة لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، تشغيل 7 مراكز جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة: وهي القنطرة غرب وأبو عطوة وأبو صوير ونفيشة والرحمة وأبو خليفة والعرايشية.

وتقوم مراكز صحة طب الأسرة بتقديم خدمات (الطوارئ، طب الأسرة، الباطنة، الأسنان، الأطفال، النساء، المعمل، الأشعة)، إضافة إلى خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بشكل دوري سنويًا.

وبذلك أصبحت عدد المراكز والوحدات الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الإسماعيلية (29) مركزا ووحدة صحة طب أسرة، من المقرر زيادة عددهم إلى (54) مركزا مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية.