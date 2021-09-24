بيع 10 محال تجارية وصيدلية بالنوبارية.. بأسعار من 20 إلى 72 ألف جنيه

كتب أحمد حسن

قال المهندس أمين زينهم رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إنه تم بيع 10 محال تجارية وصيدلية و 5 وحدات مهنية وذلك في جلسة للمزاد العلني.

وأضاف رئيس جهاز النوبارية في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، لافتاً إلى أنه تم بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 20 ألفا و 72600 جنيه للمتر.

وأشار المهندس أمين زينهم، إلى أنه سبق طرح المحال المباعة بأنشطة متنوعة ما بين "خضراوات وفاكهة - مطعم - حدايد وبويات"وغير ذلك، لتلبية احتياجات سكان المدينة وزيادة تنمية المناطق بها.