انتشار معدات شفط المياه فى شوارع القاهرة استعدادًا للأمطار.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نشرت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، منذ قليل، معدات شفط مياه الأمطار علي المحاور الرئيسية، بمنطقة شرق القاهره تحسباً لسقوط أمطار وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد، والتي جاء فيها توقع بسقوط أمطار بنسبة 20% على شرق القاهره من 2 إلى 8 صباح الجمعة.



واستعدت محافظة القاهرة لاستقبال موسم الأمطار، لتفادى غرق الشوارع، والتعامل مع كميات الأمطار الكبيرة المتوقع سقوطها هذا العام، ومن أبرز هذه الاستعدادات؛ تطهير شبكات الصرف الصحى لرفع السعة الاستيعابية لها، مع تطهير بلاعات شفط مياه الأمطار وإنشاء أخرى جديدة بالمناطق الساخنة والتى تتجمع فيها المياه سنويا، حسب ما رصدته أجهزة المحافظة.



وتنتشر بشوارع العاصمة 20452 بالوعة منها 2146 جرى إنشاؤها حديثًا هذا العام، وتجرى حاليا أعمال تطهير لتلك البلاعات مع العمل على تجربة الجديد منها، والتأكد من صلاحيتها، كما تمر بنطاق القاهرة 6 مخرات للسيل، وهى "حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادى و15 مايو"، ويجرى حاليا أعمال تطهيرها ورفع المخلفات منها.



ويؤكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة بها ما يقارب 12 ألف عامل نظافة يوميًا من الهيئة والشركات بالشارع حاليًا، وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير فى التعامل مع تراكمات المياه، خاصة مع توفير الأدوات المساعدة لهم للقيام بعمليات كسح المياه.























