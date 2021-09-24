الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى

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الرئيس السيسى أمام قمة نظم الغذاء 2021: تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائى لمجتمعاتنا.. خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة فى أفريقيا ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ ملايين البشر من هذا التهديد الوجودى.. مصر أصدرت وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحى ومستدام.. دشنت حوارا وطنيا شاملا منذ ديسمبر 2020 ضم كل المؤسسات الحكومية المعنية وممثلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للتوافق حول الوثيقة

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.. الطرق الجديدة تخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة وساهمت بشكل كبير فى تخفيف التكدس المرورى واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية.. والرئيس يؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية القياسية

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