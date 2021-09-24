اليوم السابع
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الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:50 م
أكرم القصاص
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الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:00 ص
الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط تفجير فى اليمن - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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أعلن التحالف العربى فى اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وأكد التحالف أنه أحبط كافة المحاولات العدائية للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن التحالف اليوم عن إحباطه هجمات جوية نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على المملكة بواسطة طائرات مسيرة.

وحمل التحالف الجماعة المسؤولية عن "تصعيد متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".

كما أعلن في وقت سابق تدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن استكمال سيطرتهم على محافظة البيضاء.


اليمن

السعودية

الحوثيون

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