الجامعة العربية تستكشف فرص خلق جيل واع من الشباب خلال المشاركة فى إكسبو 2020

بيشوى رمزى

يفتح جناح جامعة الدول العربية من موقعه في معرض إكسبو 2020 دبي في منطقة الفرص لزائريه، نافذة يتيح من خلالها استكشاف المفاتيح المطلوبة لتحقيق الفرص الكامنة من خلال مؤشر رباعي ثلاثي الأبعاد، يبحر مضيئاً في أربعة محاور هي: الاستقرار والتنمية، المرأة والشباب، الأهمية العالمية والاقليمية، والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.

ويبرز ذلك من خلال ثلاثة فضاءات تشكل الأبعاد الزمنية (الماضي والحاضر والمستقبل) لكل من هذه المحاور، تروي حكايات المشروعات المختلفة وقصص النجاح القائمة والرؤية المستقبلية منذ نشأة بيت العرب في 22 مارس 1945، وصولاً الى استغلال فرص تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

,اُختير شعار "ألف مفتاح ومفتاح" لجناح بيت العرب، المستوحى من فكرة "ألف ليلة وليلة"، ليكون أساساً لتصميم الجناح شكلاً وموضوعاً. فكما يبحر القارئ عبر الأحداث المذهلة لليالي، كل ليلة تقوده للأخرى، كذلك يقدم بيت العرب بتصميمه المستوحى من القاعات الأندلسية والزخرفة الدمشقية، لزائريه مفهوماً تعبيرياً جديداً عن العمل العربي المشترك في المجالات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وثقافية... إذ يتيح للزائر الفرصة لتتبع رحلة الإنجازات التي حققها بيت العرب في مختلف مجالات التكامل العربي والتنمية والاستقرار في المنطقة العربية على مدار أكثر من 75 عاماً.

وتجسد هذه المفاتيح أهداف جامعة الدول العربية ودورها في عمليات تحقيق الاستقرار والتنمية وقصص النجاح والرؤية المستقبلية. ووراء كلِ مفتاح قصة تشمل مراحل بناء البيت الذي يرسمه الزائر، من مرحلة التخيل والتأسيس مروراً بالعملية الإنشائية والتنفيذية إلى إضافة اللمسات الجمالية التي تكمن في تصور كامل لعملية التكامل الاقتصادي وترشيد الطاقة والتحكم في النقل وتطوير التعليم والنهوض بالشباب والرياضة ونشر الثقافة والموسيقى العربية على جميع المستويات، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي.

وتهدف هذه الرحلة السندبادية إلى التأكيد على خلق جيلٍ عربي واعٍ بأن العمل الجماعي هو الطريق لغدٍ أفضل للشعوب العربية، وأن أطفالنا وشبابنا هم مفاتيح المنطقة العربية وشعلتها المتقدة لمستقبل واعد