أسعار الذهب فى مصر اليوم.. تقرير إعانة البطالة بأمريكا يحسم توجهات السوق

كتب – إسلام سعيد

يحسم تقرير إعانة البطالة فى أمريكا يحسم توجهات السوق العالمي للذهب خلال الساعات القادمة، وذلك لكونه مؤشراً لأداء الاقتصاد الأمريكى ويؤثر على معنويات المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة.

ومن المقرر اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، إعلان التغير فى التوظيف ومعدل البطالة فى استراليا وكذلك الكشف عن مبيعات التجزئة الأمريكية وإعلان المؤشر التصنيعى فى فيلادلفيا وإعانات البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

سوق الذهب العالمي شهد بعض الاضطرابات أمس، بعد هبوط الأسعار لقرب 1790 دولار في بعض جلسات التداول على الذهب، ثم عادة الأسعار للصعود مجدداً إلى مستويات 1803 دولار.

سعر الذهب في مصر يتحرك في قناة سعرية تتراوح بين 782 إلى 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً فى مصر، وذلك بدون إضافة مصنعية للذهب.