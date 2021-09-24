‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس بـ9 جنيهات.
- البصل الأبيض بـ4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة بـ15جنيها.
- بلح بارحى بـ30 جنيها.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها
- العنب الأحمر بـ14 جنيها.
- عنب بناتى بـ13 جنيها.
- الباميا الخضراء بـ16 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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