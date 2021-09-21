6 أحزاب سياسية بالجزائر سحبت ملفات الترشح للانتخابات المحلية

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أعلن رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أن 6 أحزاب سياسية سحبت ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.

وأوضح شرفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حزب جبهة التحرير الوطني قام بسحب ملفات الترشح على مستوى 1538 بلدية، فيما سحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ملفات الترشيح في 1493 بلدية، وجبهة المستقبل في 1432 بلدية، حركة البناء الوطني في 1406 بلديات، وحركة مجتمع السلم في 1359 بلدية، وصوت الشعب في 1062 بلدية.

وفيما يتعلق بانتخابات مجالس الولايات ، أوضح رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات أن حزب جبهة التحرير الوطني سحب استمارات الترشح في 57 ولاية وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي في 56 ولاية وجبهة المستقبل في 55 ولاية، وحركة البناء الوطني في 53 ولاية، في حين سحب حزب صوت الشعب استمارات الترشح في 46 ولاية.

وفي ذات السياق، أعلن شرفي أن الكتلة الانتخابية بلغت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 24 مليونا و589 ألفا و475 ناخبا، مشيرا بوجود ما وصفه ب"القفزة النوعية" في عدد المسجلين الجدد مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية.

وتخص الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الإقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية.

كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارا، في 29 أغسطس الماضي، بالدعوة إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة للمجالس المحلية "البلدية والولائية" (المحافظات) في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابي والإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.