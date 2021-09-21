اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 06:50 ص
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وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 06:00 ص
وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة ناصر جودة

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يستقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان وزير العدل، لافتتاح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة والمواطنين، ويبدأ العمل بالمجمع اعتباراً من 2 أكتوبر القادم.

ويضم مجمع المحاكم الجديد مقراً لمأمورية الاستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتباً أمامياً لخدمة المتقاضين، ومكتباً للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطوراً .

جدير بالذكر أن مجمع المحاكم الجديد تم إنشاؤه بنظام المباني سابقة التجهيز واستغرق بناؤه حوالي ثمانية أشهر، وروعي في تصميمه احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تماشياً مع خطة التقنية بوزارة العدل.


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