مدينة الطود تقيم مركزا مستمرا لتلقى لقاح كورونا بمركز شباب الحسينات الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يتم إقامة مركز مستمر لتلقى أخذ اللقاح فى مركز شباب الحسينات بمدينة الطود، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 24 سبتمبر الجارى.

وناشد رئيس مدينة الطود، كافة المواطنين بسرعة التسجيل لهم ولذويهم على الموقع الخاص بإعطاء اللقاحات على ألا يقل السن عن 18 سنة، والتوجه لأحد المراكز مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التأكيد على أهمية التطعيم بلقاح كورونا لحماية المجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، على مواصلة أعمال الرصف الجارية بطريق المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود بداية من مزلقان الطود حتى المدينة الشبابية بطول 900 متر، كما تجرى أعمال التمهيد والتجهيز ووضع طبقة "السن المتدرج" لرصف طريق ترعة السلامية البحرية بداية من نهاية الترعة من مزلقان الطود حتى طريق المصلب ، وذلك تمهيدا لوضع الطبقة السطحية "الأسفلت" بطول 5 كليو متر، وذلك بحضور المهندسة إلهام محمد شيبانى القائم بأعمال مدير مديرية الطرق بالأقصر وسيد الشيبانى مسئول المشروعات بالمديرية.

وكان قد تفقد رئيس مدينة الطود، بدء تنفيذ أعمال إقامة أسوار حماية بعدد من الأماكن المتفرقة على ترعة السلامية وترعة البستان امام الكتل السكانية والأماكن الحرجة بحضور المهندس يحيى يوسف مدير أعمال تطوير الري، وسعدى حسين مدنى مسئول هندسة رى الأقصر بالطود نائبا عن المهندس محمد حسين على مدير هندسة رى الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بنطاق المراكز والمدن وإزالة كافة المعوقات.