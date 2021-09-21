فصل الكهرباء عن 7 قرى بالسنبلاوين لمدة 3 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلن مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه بناء على إخطار من شركة كهرباء الدقهلية، "سوف يتم فصل الكهرباء اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر لمدة ثلاثة ساعات من الساعة 5 صباحا حتى الساعة الـ 8 صباحا، عن محولات السنبلاوين القديمة، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة فى المحولات".

وأشار مجلس المدينة إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بانقطاع الخدمة هى الوحدة المحلية ب المقاطعة/الحصاينة/ميت غريطة / البلامون/ برقين/ كفرالروك/ الحجايزة والقرى التابعة، وطالبت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين المواطنين المتأثرين بفصل الكهرباء والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ اللازم خلال فترة الانقطاع، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.