اليوم السابع
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فصل الكهرباء عن 7 قرى بالسنبلاوين لمدة 3 ساعات

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 02:00 ص
فصل الكهرباء عن 7 قرى بالسنبلاوين لمدة 3 ساعات قطع الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه بناء على إخطار من شركة كهرباء الدقهلية، "سوف يتم فصل الكهرباء اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر لمدة ثلاثة ساعات من الساعة 5 صباحا حتى الساعة الـ 8 صباحا، عن محولات السنبلاوين القديمة، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة فى المحولات".

وأشار مجلس المدينة إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بانقطاع الخدمة هى الوحدة المحلية ب المقاطعة/الحصاينة/ميت غريطة / البلامون/ برقين/ كفرالروك/ الحجايزة والقرى التابعة، وطالبت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين المواطنين المتأثرين بفصل الكهرباء والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ اللازم خلال فترة الانقطاع، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.


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