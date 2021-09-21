ضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شنت مديرية تموين الدقهلية، برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطرى، حملة تموينية لمواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع مجهولة المصدر، والتصدى لكافة صور الغش والاستغلال التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن ، ترأس الحملة عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية ، سامى إبراهيم، و أحمد مجدى المفتشان بالمديرية و أحمد عبدالعزيز و أحمد الدسوقى بجهاز حماية المستهلك بالإشتراك مع الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط الآتى:- تم تحرير محضر ضد صاحب مجزر دواجن ناحية بلجاى مركز المنصورة، وذلك لحيازته على عدد 67 قفص لحوم مجمدة غير مدون عليها أي بيانات تفيد الصلاحية ومجهولة المصدر زنة القفص الواحد 30 كجم بإجمالي وزن 2 طن و 10 كيلو لحوم، والمجزر مخالف لقرارات مجازر الدولة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الأدوات الصحية بناحية البقليه بدون ترخيص ولعدم وجود سجل صناعي وتم التحفظ على عدد 213 كرتونه سيفون تواليت بداخل كل كرتونة 25 قطعة سيفون، وعدد 100كرتونة محبس تي بداخل كل كرتونة 180 قطعة بإجمالي عدد 18 ألف قطعة وعدد 15 شيكارة من البلاستيك الخام زنة الشيكارة 25 كجم باجمالي وزن 375 كجم ، وعدد 1000كرتونة فارغة لزوم التعبئة لحين صدور قرار النيابة العامة.

تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن ادوات منزلية بذات الناحية وتم التحفظ على عدد 100 كرتونة طقم حلل جرانيت بداخل كل كرتونة 8 قطع مجهول المصدر بإجمالي عدد 800 قطعة لحين صدور قرار النيابة العامة.