اليوم السابع
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تعرف على خطط محافظة الجيزة استعدادا لاستقبال الأمطار

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 04:00 ص
تعرف على خطط محافظة الجيزة استعدادا لاستقبال الأمطار أمطار - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تجرى محافظة الجيزة الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار ونرصد في النقاط التالية أهم الإجراءات التي تنفذها المحافظة لاستقبال موسم الأمطار.
 
تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه.
 
تجهيز 803 سيارة ومعدة شفط لتوزيعهم بالشوارع.
 
دعم مناطق تجمع الأمطار بــ1708 بالوعة لصرف المياه .
 
مراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار
 
التوسع فى تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها.
 
رصد الشوارع التى بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير .
 
مراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها .
 
تغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة.
 
ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول .
 
إعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لغلق أي محور مروري رئيسي.
 
توفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة .
 
 

الامطار

الجيزة

السيول

اخبار الجيزة

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