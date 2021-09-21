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تعرف على أسعار السمك في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار السمك في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في سوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو. 
 
 
وتراوحت أسعار البلطي الأسواني  بين 17-37 جنيها للكيلو، وسجل البلطي المزارع 1 20-23 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 سجل 17-19 جنيها ، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
 
وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو. 
 
 
وتراوح البربون "1" بين 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها لللكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.

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