اليوم السابع
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بناء منزل حول نخلة بالدقهلية.. وصاحبها: دي نعمة من عند ربنا بتطعمنا من 50 سنة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 04:41 ص
بناء منزل حول نخلة بالدقهلية.. وصاحبها: دي نعمة من عند ربنا بتطعمنا من 50 سنة منزل يطرح بلح - ارشيفية
الدقهلية: مرام محمد

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في مشهد غريب من نوعه، قامت نخلة بشق منزلا بشكل كلي، حيث نمت جذورها من قاع المنزل حتى امتدت سيقانها من قلب المنزل ليلامس سعفها السماء مرورا بسطح المنزل، بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

 

رحلة طويلة اجتازتها النخلة ساكنة المنزل والتي يزيد عمرها عن خمسين عاما، حيث رسمت لنفسها تصميما هندسيا هو الأجدد على الإطلاق، حتى أصبح المنزل يطرح بلحا.

 

وعن هذا المشهد قال السيد محمد إبراهيم صاحب المنزل، إن النخلة متواجدة من وقت طويل جدا يسبق بناء المنزل، حيث قام ببناء منزله بوجود النخلة وتعايش معها.

 

وأضاف، أنه لم يتوقع انتشار صورة منزله بهذه السرعة، بعد قيام أحد الأشخاص بالتقاط صورة لبيته ونشرها، حيث أثارت دهشة واستغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

"دي نعمة من عند ربنا وخير من خيراته".. هكذا عبر صاحب المنزل عن وجود نخله بقلب منزله، فقال، إن النخلة عزيزة عليه لأنها من رائحة والده وهذا هو سر احتفاظه بها حتى وقتنا هذا، بالرغم من الضرر التي سببته له أثناء قيامه باستكمال بناء منزله، مشيرا إلى أنه كان يبني دورا بالمنزل كل 6 سنوات بسبب أن النخلة تنمو سنويا بمقدار 60 سم، ودور المنزل المنزل يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار، ولذلك كان ينتظر حتى يزداد طول النخلة عن ارتفاع سقف الدور الجديد ليتمكن من بناءه.

 

ووصف ردود أفعال أهل المدينة لمشهد النخلة: "الناس فرحانين بيها والكل بيستطعم من خيراتها"، فقال بأنه يحصد ثمارها من البلح ويقوم بتوزيعه على أقاربه وأصدقائه.


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