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اليوم.. فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 03:00 ص
اليوم.. فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر جامعة الازهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بناء على رغبة أولياء الأمور والطلاب تقرر فتح باب التقدم لاختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك إلكترونيًّا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 /9/ 2021  حتى مساء الجمعة الموافق 24 /9/ 2021م.
 
وأوضح الشربينى، أن التسجيل لأداء الاختبارات متاح للطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى ذلك فإن التسجيل متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، لافتًا إلى أن التسجيل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني..

 


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