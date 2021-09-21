"المرأة عبر العصور".. دورة تدريبية تفاعلية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية دورة تدريبية تفاعلية مجانية تحت عنوان: «المرأة عبر العصور»، من 21 إلى 23 سبتمبر 2021، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تتضمن الدورة التدريبية ثلاث محاضرات على مدار ثلاثة أيام، يلقيها كل من الدكتور حسين عبد البصير مدير إدارة متحف الآثار والقائم بأعمال مدير مركز زاهى حواس للمصريات، والدكتور جلال رفاعى أخصائى النشر والقائم بأعمال نائب مدير متحف الآثار، والدكتور كريم حمزة المتخصص فى الآثار الإسلامية.

تتناول المحاضرات دور المرأة الرائد على امتداد الحضارات المتعاقبة بدءًا من الحضارة المصرية القديمة مرورًا بالعصرين اليونانى الرومانى ثم الإسلامي. ويختتم المشاركون الدورة بزيارة ميدانية لمكتبة الإسكندرية للتعرف على مختلف أقسامها وأهم مقتنياتها، بالإضافة إلى القيام بجولة علمية متخصصة داخل متحف الآثار كتطبيق عملي.