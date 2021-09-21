وأعرب الوفد الأوروبى عن التعازى لعائلة المشير الراحل وأصدقائه والحكومة والشعب المصرى، وأضاف أن المشير طنطاوى الراحل خدم "بلاده لعقود طويلة خلال مسيرته المهنية وقام بأدوار هامة".