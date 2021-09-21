ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، فيما أوضحت الهيئة، أن اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.