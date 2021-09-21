احتفالية لتخريج أول دفعة من دبلوم التخصص المهنى "طب الجنين" بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دبلوم التخصص المهنى (طب الجنين)، والتى ينظمها مركز تدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة الجامعى، وذلك فى تمام العاشرة صباحاً بالمبنى الإدارى بالجامعة.

يأتى ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ايهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات، الدكتور أحمد فائق أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد ومدير مستشفى صحة المرأة، الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة السابق والمشرف العام على الوحدة ومنسق الدبلومة.

ومن جانبه فقد أوضح الدكتور حسن صلاح أن دبلوم طب الجنين تعد الدبلومة الأولى فى هذا التخصص والتى تنفرد بها جامعة أسيوط على مستوى الصعيد، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم طلاب الدفعة الأولى بعد انقضاء عامهم الدراسى واجتيازهم للدبلومة وحصولهم على التخصص فى هذا المجال الدقيق المتعلق بطب الجنين.