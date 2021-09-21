اتحاد العمال ينعى وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوى

كتبت: آية دعبس

نعى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغي، وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، الذى توفى فجر اليوم الثلاثاء، داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

المشير محمد حسين طنطاوي، كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، وهو الذى تخرج فى الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان وشارك فى حرب 1967، وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

وعمل المشير طنطاوى فى عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر فى باكستان ثم فى أفغانستان وتدرج فى المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة فى عام 1991، وحصل على رتبة المشير فى 1993، ومُنح قلادة النيل وعين مستشارا لرئيس الجمهورية.