اليوم السابع
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إزاى تستلف رصيد للعداد مسبوق الدفع من شركة الكهرباء لمدة 48 ساعة؟

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 07:00 ص
إزاى تستلف رصيد للعداد مسبوق الدفع من شركة الكهرباء لمدة 48 ساعة؟ عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت ـ رحمة رمضان

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فى كثير من الأحيان يتعرض مستخدمو العدادات مسبوقة الدفع لانقطاع التيار نتيجة نفاد الرصيد إذا كانت فى غير الساعات الصديقة ويضطر للذهاب إلى أحد منافذ الشحن لإعادة التيار فى حين وجود إمكانية استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة.
"اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن طرق استلاف رصيد من شركة الكهرباء، وهى كالآتي:
 
1-فى ديسمبر 2018 تقدم الدكتور أحمد عبد الدايم المشرف على قطاع العدادات الذكية و مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمقترح لإضافة خاصية الاستلاف بجميع العدادات التى يتم تصنيعها.
 
2-وافقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على المقترح وتم إدراجها ضمن مواصفات العدادات مسبوقة الدفع التى تنتج من يناير 2019 وحتى الآن.
 
3- تمكن هذه الخاصية المواطنين من استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة.
 
4-تتاح هذه الخاصية للعدادات مسبوقة الدفع من انتاج عام 2019-2020-2021 وغير متاحة لما هو قبل ذلك.
 
5-فى حالة نفاد الرصيد يقوم المشترك بوضع كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع و نزعه مرة أخرى سيتم إعادة التيار لمدة 48 ساعة.
 
6-يتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات مسبوقة الدفع شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع

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