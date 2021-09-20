‎استقرار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

‎كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين، وجاءت كالتالى:-



‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه.

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎-الجوافة 15 جنيها.

‎-بلح بارحى 30 جنيها.

‎‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‎‏‎الباميا الخضراء 15 جنيها.

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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