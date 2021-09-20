‎استقرار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 8 جنيهات .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
-الجوافة 15 جنيها.
-بلح بارحى 30 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
كمثرى لبنانى 25 جنيها.
العنب الأحمر 14 جنيها.
عنب بناتى 13 جنيها.
الباميا الخضراء 15 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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