مواطن يناشد رفع القمامة من مساكن حجازى بشبرا الخيمة بالقليوبية.. والمحافظ يرد

أمنية فايد- القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ يوسف فرحات عزيز، والمقيم فى مساكن حجازى شبرا الخيمة محافظة القليوبية مناشدة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص رفع تراكم القمامة بالمساكن للحد من انتشار الأمراض والأوبئة. ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم توجيه الشكوى للدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والتوجيه بسرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، والتنبيه برفعها أولا بأول ومنع تراكمها مرة أخرى حفاظا على المواطنين القاطنين بالمنطقة، ومنع انتشار الأمراض، إلى جانب التنسيق مع المواطنين بتحديد مواعيد إلقاء القمامة للتسهيل على الجهات التنفيذية بسرعة رفعها.





ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01226865542



وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".