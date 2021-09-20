محافظ المنوفية يزور مصابي لقمة العيش بشنوان.. ويؤكد: معكم حتى تمام الشفاء

زار مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مصابى لقمة العيش بمنزلهم بقرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك فى لفتة إنسانية للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم متمنياً لهم الشفاء العاجل، وذلك إثر تعرضهم لحادث أليم أثناء ذهابهم إلى محافظة الشرقية بحثاً عن لقمة العيش أدى إلى إصابة أحدهم بكسر فى العمود الفقرى والآخر بكسر فى عظمة الفخذ، يأتى هذا فى ضوء حرص محافظ المنوفية واهتمامه بالأسر الأولى بالرعاية ومساهمته فى رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، رافقه السكرتير العام المساعد وممثل مؤسسة حياة كريمة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

حيث إستمع المحافظ من والدهم عن الحالة الصحية وظروفهم المعيشية الصعبة، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدهم على تحمل نفقات العلاج وتلبية متطلبات حياتها، كما قام المحافظ بتسليمهم مواد غذائية ومستلزمات معيشة، كما وجه بإحضار استشارى مخ وأعصاب غدا للكشف عليهم وتشخيص العلاج ومدى احتياجهم للنقل للعلاج فى المستشفى من عدمه كما وجه بتوفير مستلزمات معيشية للأسرة مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وفى نهاية اللقاء قدم والدهم الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة واستجابته الفورية لهم، يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والفعال مع جموع المواطنين والأسر الاولى بالرعاية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم فى إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعى.