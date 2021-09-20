محافظ الغربية يتابع مشروعات "حياة كريمة" بنهطاى وميت الحارون بزفتى

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى ستغير شكل القرى من خلال تنفيذ 614 مشروعا بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه فى 14 قطاعا حيويا، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم بقرى مركز زفتى يرافقه نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنهطاى والذى يتم إنشاؤه على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 6 ملايين جنيه، والذى يتكون من 3 أدوار (دور أرضى و2 دور علوي) لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهى (مركز تكنولوجى، السجل المدني، الشهر العقارى، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي) .

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعى البيطرى بالقرية والذى يتم بنائه بتكلفة 5.2 مليون جنيه، حيث يتم صب الدور الأول، كما تفقد أعمال تبطين ترعة العطف والتى يتم تبطينها بتكلفة 40.2 مليون جنيه لخدمة 16 ألف نسمة من أهالى قرية نهطاى والقرى المجاورة.

وفى سياق آخر تفقد المحافظ مصانع تدوير الكاوتش بقرية كفر ميت الحارون، والتى تعد واحدة من أهم القرى على مستوى الجمهورية فى تلك الصناعة، حيث تستهدف المحافظة خلال فعاليات مبادرة حياة كريمة إنشاء مجمع صناعى لتطوير وتقنين تلك الصناعة.

واختتمت الجولة بتفقد قافلة التمكين الاقتصادى التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بقرية شرشابة للأسر الأولى بالرعاية، بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليم مستلزمات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج فرصة والذى يعد أحد البرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادى للراغبين فى الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهى الصغر للفئات المهمشة والتى تتلقى الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة " أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي، كما تفقد المحافظ مشغل تفصيل ملابس بمركز الشباب، حيث أشاد بجودة المنتجات مطالباً بتوفير منافذ لعرض تلك المنتجات من خلال المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، الدكتورة زينب سامى منسق مؤسسة حياة كريمة بالغربية والمهندس على سالم مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.











