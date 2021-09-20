محافظ الغربية ومستشار وزيرة التضامن يناقشان التمكين الاقتصادى بـ"حياة كريمة"

الغربية - عادل ضرة

استقبل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه، الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى ونشوى بلال من منظمة العمل الدولية، وذلك لمناقشة سبل التعاون فى دعم مشروعات التمكين الاقتصادى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.





وأوضح الدكتور طارق رحمى، أن محافظة الغربية سعت منذ انطلاق المبادرة بقرى مركز زفتى على تمكين أهلها اقتصاديا من خلال عدة إجراءات منها تنفيذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لعدد 11 دورة استفاد منها 175 مستفيدا من خلال تنفيذ 42 مشروعا بتكلفة مالية 5.4 مليون جنيه، وفرت عدد 6500 فرصة عمل، إلى جانب إطلاق برنامج مشروعك والذى نفذ 507 مشروعات بتكلفة 65.5 مليون جنيه وفرت 1269 فرصة عمل، كما ساهمت مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير 79 فرصة عمل وتوفير احتياجات لعدد 63 مشروعا، فى حين وفرت مديرية القوى العاملة 1156 فرصة عمل وتقديم قروض للمرأة المعيلة حيث تم إقراض عدد 7 سيدات مبلغ 35 ألف جنيه.





ومن جانبه أشار الدكتور عاطف الشبراوى، إلى أن برنامج فرصة "ابدأ وإحنا معاك" أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف توفير فرص عمل تتميز بالاستقرار والاستمرارية وضمان الحصول على تأمينات اجتماعية وصحية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى.





كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات التى عرضت اليوم فى المعرض الذى نظمه المشروع فى قرية شرشابة، موجهاً مديرى مديريات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة والتأمين الصحى بالمساهمة كلاً فى نطاقه بالتسويق وإقامة المعارض لعرض منتجات أصحاب المشاريع المشاركين بالبرنامج، إلى جانب توفير أماكن لتنفيذ ورش التدريب بالتنسيق مع البرنامج، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توجهات المحافظة لدعم أهالى زفتى وتمكينهم اقتصاديا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





ومن جانبها أوضحت نشوى بلال أن منظمة العمل الدولية لديها الرغبة فى المساهمة بمشروعات التمكين الاقتصادى بحياة كريمة، من خلال توفير ورش العمل والتدريبات اللازمة لتدريب الشباب، الفتيات والسيدات على المهن المختلفة داخل قرى مركز زفتى وذلك من خلال مدربين معتمدين بالمنظمة.