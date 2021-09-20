اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 08:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية ومستشار وزيرة التضامن يناقشان التمكين الاقتصادى بـ"حياة كريمة"

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 08:40 م
محافظ الغربية ومستشار وزيرة التضامن يناقشان التمكين الاقتصادى بـ"حياة كريمة" محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه، الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى ونشوى بلال من منظمة العمل الدولية، وذلك لمناقشة سبل التعاون فى دعم مشروعات التمكين الاقتصادى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

IMG-20210920-WA0000

وأوضح الدكتور طارق رحمى، أن محافظة الغربية سعت منذ انطلاق المبادرة بقرى مركز زفتى على تمكين أهلها اقتصاديا من خلال عدة إجراءات منها تنفيذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لعدد 11 دورة استفاد منها 175 مستفيدا من خلال تنفيذ 42 مشروعا بتكلفة مالية 5.4 مليون جنيه، وفرت عدد 6500 فرصة عمل، إلى جانب إطلاق برنامج مشروعك والذى نفذ 507 مشروعات بتكلفة 65.5 مليون جنيه وفرت 1269 فرصة عمل، كما ساهمت مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير 79 فرصة عمل وتوفير احتياجات لعدد 63 مشروعا، فى حين وفرت مديرية القوى العاملة 1156 فرصة عمل وتقديم قروض للمرأة المعيلة حيث تم إقراض عدد 7 سيدات مبلغ 35 ألف جنيه.

IMG-20210920-WA0001

ومن جانبه أشار الدكتور عاطف الشبراوى، إلى أن برنامج فرصة "ابدأ وإحنا معاك" أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف توفير فرص عمل تتميز بالاستقرار والاستمرارية وضمان الحصول على تأمينات اجتماعية وصحية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى.

IMG-20210920-WA0002

كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات التى عرضت اليوم فى المعرض الذى نظمه المشروع فى قرية شرشابة، موجهاً مديرى مديريات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة والتأمين الصحى بالمساهمة كلاً فى نطاقه بالتسويق وإقامة المعارض لعرض منتجات أصحاب المشاريع المشاركين بالبرنامج، إلى جانب توفير أماكن لتنفيذ ورش التدريب بالتنسيق مع البرنامج، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توجهات المحافظة لدعم أهالى زفتى وتمكينهم اقتصاديا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

IMG-20210920-WA0003

ومن جانبها أوضحت نشوى بلال أن منظمة العمل الدولية لديها الرغبة فى المساهمة بمشروعات التمكين الاقتصادى بحياة كريمة، من خلال توفير ورش العمل والتدريبات اللازمة لتدريب الشباب، الفتيات والسيدات على المهن المختلفة داخل قرى مركز زفتى وذلك من خلال مدربين معتمدين بالمنظمة.


اخبار عاجلة

محافظة الغربية

محافظ الغربية

وزارة التضامن الاجتماعى

حياة كريمة بزفتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ دمياط يتابع العمل فى مشروعات الصرف الصحى والكبارى بـ"حياة كريمة"

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 07:25 م

«حياة كريمة» أحد أكثر البرامج التنموية طموحا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 07:00 م

تطوير محطة معالجة أشمون وسبك الأحد ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 06:27 م

الرئيس السيسى في كلمته أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة: "حياة كريمة" أحد أكثر البرامج التنموية طموحًا وشمولًا..والاقتصاد المصري تمكن من تحمل تبعات جائحة "كورونا" ونتائج الإصلاح برهنت على صواب الرؤية المصرية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 04:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة