لايف.. حياة كريمة تغير الواقع فى القرى.. إنشاء 12 مجمع خدمات بقرى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام موقع إنشاء مجمع خدمات داخل قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، ضمن 12 مجمع يتم إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

ورصد اليوم السابع أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها داخل المجمع حيث تم الانتهاء من إنشاء طابقين من طوابق المجمع.

جدير بالذكر سيضم المجمع الخدمى العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، مكتب تموين، شهر عقارى) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.