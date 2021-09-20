اليوم السابع
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كيف نجحت مصر فى التصدى للهجرة غير الشرعية؟.. وزيرة التضامن تجيب (فيديو)

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 03:23 م
كيف نجحت مصر فى التصدى للهجرة غير الشرعية؟.. وزيرة التضامن تجيب (فيديو) الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أثناء الجلسة
الإسكندرية جاكلين منير

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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إننا "نفخر بأنه منذ عام 2016 أعلنت مصر أنه لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية"، ويرجع ذلك لجهود متكاملة ومتعددة الجوانب سواء كانت قانونية أو أمنية أو إعلامية أو إنسانية.

وأضافت خلال الجلسة المنعقد بالإسكندرية عن دور منظمات العمل الأهلى فى التصدي للهجرة غير الشرعية، أن الجانب القانوني يتمثل في قانون 82 لسنة 2016 الذي يغلظ العقوبات لمن يرتكب جريمة تهريب المهاجرين، بينما يتمثل الجانب الأمني في تكثيف جهود حماية حدود البلاد وتضييق المساحة على سماسرة التهريب.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أثناء الجلسة (1)

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وفتح قنوات الحوار مع الشباب وإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح البدائل وفرص العمل للشباب، كما تحدثت عن دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تقديم أوجه المساعدة للمواطنين المصريين العاملين في الخارج، وعن أهمية حث وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات التنموية والتدريب المهني والحرفي.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أثناء الجلسة (2)

وقد قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين بزيارة الى محافظة الإسكندرية، حيث شاركت فى جلسة عن دور منظمات العمل الأهلى فى التصدي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أثناء الجلسة (3)

يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، واستعرض الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أسباب الهجرة غير الشرعية وآليات الجمعيات الأهلية فى التصدى لها من خلال برامج التوعية والدورات التدريبية للشباب مع برامج توفير فرص عمل و برامج القروض الصغيرة و متناهية الصغر.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أثناء الجلسة (5)

من جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أنه تم وضع خريطة بها المحافظات الأكثر طردا والأعلى نسبة فى الهجرة غير الشرعية، وتم وضعها أمام المسئولين بمجلس الوزراء والمحافظين والعمل باستراتيجية جديدة وفقا لتلك الخريطة وجارى تعديلها بعد المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة فى عدد كبير من المحافظات.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أثناء الجلسة (6)

من جهة أخرى، تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا في فعالية أخرى خلال اليوم ختام معسكر «إعداد المبادرات الشبابية الخاصة بمشروع مودة بقرى حياة كريمة»، والذى يقام فى الثالثة عصرًا بالمدينة الشبابية بأبو قير.


الاسكندرية

وزيرة التضامن

الهجرة غير الشرعية

الاتجار بالبشر

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