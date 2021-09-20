اليوم السابع
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كرم جبر: حماية الأوطان وبناء الوعى مسئولية كبيرة تقع على عاتق رجال الدين

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:27 م
كرم جبر: حماية الأوطان وبناء الوعى مسئولية كبيرة تقع على عاتق رجال الدين جانب من المؤتمر
كتب ـ محمود راغب

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أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قضية الوعي ومدى أهميتها فى المجتمع، مؤكدا أن دور الإعلام مهم للغاية فى نشر الوعى المجتمعى تجاه القضايا التى تؤرقه.

ووجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق حملة "بناء الوعي، الذى تنظمة وزارة الأوقاف، بأكاديمية الأوقاف، التحية لواعظات وأئمة مصر والسودان، مؤكدا أن عليهم دورا مهما فى مواجهة الأفكار المتطرفة والعمل معا فى سبيل بناء الوعى المجتمعى.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا:"حماية الأوطان وبناء الوعى مسئولية كبيرة تقع على عاتق رجال الدين وأتمنى أن يوفقنا الله جميعا لخدمة أوطاننا".

وأشار كرم جبر، إلى أن الجماعات المتطرفة تسعى لنشر الفوضى والفتن فى الوطن العربى وعلينا أن نتصدى لهم، مؤكدا أن حماية الأمن القومى المصري والسودانى مهمة وطنية تعق على عاتق أئمة وواعظات مصر والسودان ، قائلا :"بيننا روابط عظيم ونتلسم هواء واحد".
 


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