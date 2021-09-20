ضبط 6 أطنان كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى الدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار حملات التفيش والرقابة البيطرية والتموينية على المحلات وأماكن بيع السلع بنطاق المحافظة، وذلك لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع بالجودة والكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحملة المكبرة التى تم تنفيذها الثلاثاء الماضى خلال قطاعات الطب البيطرى ومباحث التموين.

وأسفرت عن ضبط 6 أطنان و950 كيلو من اللحوم والكبد والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات المشار إليها، وقد قرر محافظ الدقهلية إحالة المحاضر المحررة بالمخالفات إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج الحملة البيطرية والتموينية التى تم تنفيذها على المحلات والمطاعم والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المحافظة، هذا ووجه " مختار" بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر والقضايا المذكورة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية والصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية فى هذا الشأن.



























