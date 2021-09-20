صحة الغربية تعلن توافر لقاح فيروس كورونا بمراكز الشباب

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، عن توافر لقاح فيروس كورونا، بداية من اليوم الإثنين، وذلك داخل مراكز شباب المحافظه وهى مركز شباب سبرباى ،حى ثانى المحلة ، مركز شباب قطور ، مركز شباب كفر الزيات،مركز شباب بسيون ، مركز شباب سمنود، نادى السنطة الرياضى ، مركز شباب زفتى.

بالإضافة إلى 8 مراكز متخصصه لتطعيم المسافرين "مركز الطبى سعيد، ومكتب صحة كفر الزيات، ومكتب صحة سمنود، ومكتب صحة بسيون، ومكتب صحة زفتى، ومكتب صحة قطور، وإدارة المحلة أول، ومكتب صحة السنطة".

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين بضرورة الإلتزام، بإحضار جواز سفر سارى والرسالة الخاصة على جهاز المحمول المسجلة على موقع الوزارة، وفى حال طلب استخراج الشهادة المؤمنة إحضار إيصال رسوم الشهادة.

وشدد حميدة، على التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى قيام الفرق الطبية بجهود مكثفة بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا من الدقائق الأولى من صباح اليوم.