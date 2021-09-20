صحة الإسكندرية: عودة العمليات الجراحية لمركز طب الأسنان بسموحة بعد توقف 3سنوات

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عودة العمليات الجراحية إلى مركز أبحاث طب الأسنان بسموحة بعد توقف دام ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال السقعان فى بيان صادر من مديرية الصحة بالإسكندرية، إن العملية الجراحية أجريت مؤخرا لطفل فى الرابعة من عمره يعاني من تسوس بالأسنان اللبنية وتسوس متقدمة بالضروس اللبنية، حيث تم عمل حشوات تجميلية (كمبوزيت) ، وعمل علاج عصب لعدد 6 ضروس، كما تم وضع 8 تلبيسات للحفاظ على الضروس.

وأجرى العملية التى استغرقت ما يقرب من ساعتين : الدكتور جمال الدين الغريانى أخصائى طب أسنان الأطفال، والدكتورة "سمر طه" ، وألدكتور "وليد مختار" اخصائى التخدير.

من جهه أخرى نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بالحى ثامن بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد السقعان، إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 47 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح السقعان أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1276 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 61 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم 446 تحليلا طبيبا مختلفا و 17 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 86 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 914 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.